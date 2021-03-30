Cem Yılmaz'dan Arif Güloğlu ile ilgili açıklama

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. 24 yaşındaki genç oyuncunun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.
BKM Mutfak’tan Arif Güloğlu’nun hastalığıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"‘Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. bilgilerinize sunarız."
Hastalığını iki hafta önce öğrenen Arif Güloğlu ise sosyal medya hesabından “Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere” mesajını yayınladı.
CEM YILMAZ'DAN MESAJ VAR
Arif Güloğlu’dan gelen kötü haberden sonra Cem Yılmaz, Twitter hesabından genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum."
ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?
Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.
Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.