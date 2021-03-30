Cem Yılmaz'dan Arif Güloğlu ile ilgili açıklama

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. 24 yaşındaki genç oyuncunun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

BKM Mutfak’tan Arif Güloğlu’nun hastalığıyla ilgili şu açıklama yapıldı: "‘Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. bilgilerinize sunarız." Hastalığını iki hafta önce öğrenen Arif Güloğlu ise sosyal medya hesabından “Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere” mesajını yayınladı. CEM YILMAZ'DAN MESAJ VAR