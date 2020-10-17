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Cem Özer'den romantik paylaşım
Geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Cem Özer’in bir hayranlığıyla aralarında geçen yakınlaşma basında yer almıştı. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında kadın takipçisi Cem Özer’in kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiğini belirtmişti. Cem Özer’den eşi Pınar Dura’yla romantik paylaşım geldi.
2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hata yaptığını da sözlerine ekledi.