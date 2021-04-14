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Cem Davran 'Aşkın Tarifi' dizisine katıldı!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 10:41 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 10:41

Kanal D’nin merakla beklenen yeni projesi Aşkın Tarifi’nin kadrosu belli olmaya başladı.


NTC Medya; Kadir Doğulu’dan sonra Cem Davran ile de el sıkıştı. Çekimlerin başlaması için sabırsızlanan Davran; Hazım rolü ile seyirci karşısına çıkacak.
 
Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirci ile buluşturmaya hazırlanan Aşkın Tarifi’nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Çok yakında çekimlerine başlanacak olan dizinin senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.
 

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