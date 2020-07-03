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Çavuşoğlu: Macaristan Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 18:41 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 19:40

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm." dedi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler  listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi. 
 
 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye,  turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat  gördüm." dedi. 
 
Normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Kuleba,  Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8.  Toplantısı"nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
 
"Ukraynalı turistler Türkiye'ye gelmeye başladı, bunda Türkiye'nin  Kovid-19 salgını ile yaptığı mücadele etkili oldu mu?" sorusuna Kuleba, Ukrayna  olarak tatil için tek bir kriteri değerlendirdiklerini söyledi.
 
Kriterin "güvenlik" olduğunu vurgulayan Kuleba, "Turistlerin  tatillerini geçirecekleri yerde güvende olmaları tek kriterimiz, başka kritere  bakmıyoruz. Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri  kendim bizzat gördüm. Türk mevkidaşımın söylediği gibi her şeyin doğru olduğunu  kendim gördüm." diye konuştu.
 
"Ukrayna ile Türkiye'den daha doğal müttefik bulamazsınız"
Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin  görüşmelerin Kovid-19 sürecinde de devam edip etmediğine ilişkin soruya ise  Kuleba, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.
 
Her iki ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlıkları arasında görüşmelerin  sürdüğünü vurgulayan Kuleba, şu an Türkiye'den bir belge beklediklerini bildirdi.
 
Kuleba, bu alanda yapılan çalışmaları önemsediklerini belirterek,  şunları kaydetti:
"Hem Kiev'de hem de Ankara'da kesin bir siyasi irade var. Bu siyasi  irade, bu anlaşmayı bir sonuca bağlamak istiyor. Çünkü bu anlaşma sayesinde iki  ülke de kazanacak. İki ülkenin ekonomisi de kazanacak. Sayın Erdoğan tarafından  dile getirilen amacı biz de paylaşıyoruz, iki ülke arasında 10 milyar dolar  tutarında ticaret hacmine varmak istiyoruz. O rakama nasıl ulaşabiliriz? Ukrayna  ile Türkiye'den daha doğal müttefik bulamazsınız. Bu müttefiklik, karşılıklı  yardım ve yatırım sayesinde daha da güçlü olabilir."
 
 

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan güvenli ülkeler listesi
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