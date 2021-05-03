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Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi tarafından kabul edildi

AA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:19 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 21:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.


Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Başkanlık  Konseyi Başkanı Menfi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah El  Lafi ve Musa El Koni ile bir araya geldiklerini bildirdi.
 
Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu,  "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda  gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini  kullandı.
 
Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis  ile de görüştü.
 
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, Kubis  ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ve siyasi sürece güçlü desteği  vurguladıklarını belirtti.
 

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Mevlüt Çavuşoğlu Libya Muhammed el-Menfi
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