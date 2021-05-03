Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah El Lafi ve Musa El Koni ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile de görüştü.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ve siyasi sürece güçlü desteği vurguladıklarını belirtti.