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Çatı katında mahsur kaldılar!

30 Temmuz 2020 Perşembe - 22:15 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 22:15

Çatı Katı Aşk 4. Bölümde Ayşen ve Demir, babalarının görüşmelerini yasakladıkları Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki dairede mahsur kalıyorlar.


Ayşen ve Demir, Ateş ile Yasemin'in çatı katına çıkıp bir konu üzerinde konuşurlar. Konuşma bittiği sırada odalarına dönmek isterler; fakat, çatı katının bozuk olan kapı kolu sorun çıkartır. Abi kardeş çatı katında mahsur kalmışladır. Bu sırada aşağıda Yılmaz Ailesi onların nerede olduklarını merak ederler. Ayşen ve Demir, merdiven yardımıyla çatı katından kurtulurlar; ama, Yılmaz Ailesinin eline düşerler.
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