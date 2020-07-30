Çatı katında mahsur kaldılar!

Ayşen ve Demir, Ateş ile Yasemin'in çatı katına çıkıp bir konu üzerinde konuşurlar. Konuşma bittiği sırada odalarına dönmek isterler; fakat, çatı katının bozuk olan kapı kolu sorun çıkartır. Abi kardeş çatı katında mahsur kalmışladır. Bu sırada aşağıda Yılmaz Ailesi onların nerede olduklarını merak ederler. Ayşen ve Demir, merdiven yardımıyla çatı katından kurtulurlar; ama, Yılmaz Ailesinin eline düşerler.