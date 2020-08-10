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Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 16:51

Ayşen ile Ateş birbirlerinden etkilenseler de, aşık olup olmadıklarını sorguluyorlar.


Ayşen, hayatı boyunca hiç aşık olmadığı için nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyor. Ateş ise, zenginliğin verdiği popülarite sayesinde hayatına giren kadınlardan aşık olabileceği çıkmadığı için tecrübesizdir. Ayşen kardeşleri ile, Ateş ise Emin ile konuşarak içlerindeki bu duyguyu çözmeye çalışıyorlar.
 
Bu sırada damat adayı Ömer, Ayşen ile yakınlaşabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Bu yüzden onu arkadaşının doğum günü partisine davet eder. Ayşen'in anne babası ve Demir, bu isteğe karşı çıkarlar; fakat, Saadet Hanım herkesi şaşırtarak son sözü söyler. Ayşen'in partiye gitmesine izin verir. Başta Ateş olmak üzere Saadet Hanımın bu çıkışı herkesi çok şaşırtır.
 
Ayşen ve Ateş, hissettikleri aşk duygusunu serbest bırakabilecekler mi? Ayşen, Ömer ile birlikte doğum günü partisine gidecek mi?
 
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 12 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
 

 

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