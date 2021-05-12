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Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı...

Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı...