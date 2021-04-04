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Camide gece yarısı ilginç olay! Cemaat çıktıktan sonra imam...

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 23:39 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 23:39

Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan kişi, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre Rıza Ergin (44), yatsı namazını kılmak için Seki  Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Boyahane Camisi'ne gitti. Ergin burada  namazını kıldı. Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam,  kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.
 
Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli  olduğunu fark etti. Polisi arayarak yardım isteyen Ergin, caminin yakınında  oturan ve caminin anahtarı bulunan Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla  bulunduğu yerden çıkarıldı.
 
Ergin, gazetecilere, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifade  ederek şunları kaydetti:
 
"Bu camiyi çok seviyorum. Namazımı kılıp evime öyle gideyim diye  camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Bende acaba 'Biri  namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş.  Yaklaşık 1,5 saat içerde kaldım. Ben de polis aradım yardım istedim. Ekipler  geldi ve kapıyı açtırdılar"
 

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Karaman yatsı namazı cami
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