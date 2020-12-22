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Buzul çağından kalma 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili araştırmacıları şaşkına çevirdi

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 10:13 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 10:13

Altın madeninde bulunan 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.


Yukon'daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı  bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde  korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.
 
Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan  araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan  fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O  kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç  organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden  öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları  alabilmemiz inanılmaz." ifadelerini kullandı.
 
Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi  yerlilerinin kullandığı Han dilinde “kurt” anlamına gelen “Zhur” adı verildi.
 
Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun  ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi,  genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika'da bulunan kurtlarla  benzerliğinin olmadığını saptadı.
 
Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, "Zhur’un Avrupa'daki  buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç  çünkü bu bize Kuzey Amerika'da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük  bir nüfus değişikliği olduğunu söylüyor." değerlendirmesini yaptı.
 
Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon  veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.
 
Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse’daki Beringia Müzesi’nde  sergileniyor.
 

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