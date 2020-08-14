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Büyük katkı sağlıyorlardı! Yüzde 30'a düştü, bekliyorlar...
Van’ın ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlıların pandemi nedeniyle gelememesi, kent esnafını etkiledi. Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, daha önce yaz dönemlerinde yüzde 90-95 kapasite ile çalıştıklarını, ancak bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 30 seviyesinde bile müşteri bulamadıklarını söyledi.
İran'a komşu olan Van'da sınır kapısının pandemi nedeniyle kapatılması, kentteki turizm sektörünü oldukça olumsuz etkiledi.