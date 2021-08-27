Büşra Develi - Cem Aktay aşkı bitti! Sebebi...

2019 yılından beri Cem Aktay’la birlikte olan güzel oyuncu Büşra Develi yeniden yalnız kaldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Caroline Koç’un ablası Madeleine Giraud’un oğlu Cem Aktay’la birlikte olan Develi, tüm pandemi sürecini sevgilisinin Söke’deki çiftliğinde geçirmişti.

Ancak belli ki çok muhabbet tez ayrılık getirmiş. Daha önce bir kez ayrılıp barışan çift, bu kez ilişkilerini kesin olarak sonlandırmış. Duyduğuma göre Cem Aktay, Büşra Develi’nin kıskançlıklarından çok bunaldığı için böyle bir karar almış.

Daha önce de Develi ile benzer sorunlar yaşayan Aktay’ın bu kez çok kararlı olduğu iddia ediliyor.

Önceki gün 28’inci yaşına giren güzel oyuncu ise dostlarıyla yaptığı kutlamadan fotoğraflar paylaşarak, "Ben iyiyim" mesajı verdi.