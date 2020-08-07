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Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

AA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 21:46 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 21:46

Burkina Faso'nun doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.


Yerel basında çıkan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere  göre, Fada Ngourma kentindeki bir pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı  saldırı düzenlendi.
 
Olayda 20 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı üstlenen olmadı.
 
Ülkenin merkez kuzeyindeki Pensa beldesi Belediye Başkanı Süleyman  Zabre'nin konvoyu da 7 Temmuz'da saldırıya uğramıştı.
 
Olayda Pensa dahil 10 kişi yaşamını yitirmişti.
 
5 yılda 900'den fazla kişi öldü
Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel  bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz  kalıyor.
 
Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda  900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.
 
Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019  başından bu ya

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