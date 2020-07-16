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Burkina Faso'da sel: 5 ölü

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:23 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 8:23

Burkina Faso'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Vali Evelyne Rose Kafando ve heyetindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Boudry  kentinde saha görevinden dönen valilik konvoyu sele kapıldı.
 
Vali Kafando ile Jandarma Tugay Komutanı Desire Moyenga, Başçavuş  Sawadogo Salama, Kabile Şefi Simon Pierre ve yanlarındaki bir kişi boğularak  hayatını kaybetti.
 
Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, Vali Kafando ve ile beraberindeki 4 kişinin ölümlerini üzüntüyle  öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.
 
Kabore, heyetin bölgedeki okullarda yıl sonu sınavlarını denetleme  görevinden döndüğünü aktardı.
 
Ülkede, yılın bu döneminde şiddetli yağışların neden olduğu su  taşkınlarında çok sayıda can kaybı yaşanıyor.
 

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Burkina Faso sel vali
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