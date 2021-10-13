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Burcu Özberk ve İlhan Şen’in fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 16:07 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 16:07

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdıkları Esra ve Ozan karakteriyle son günlerin en popüler çifti olan Burcu Özberk ve İlhan Şen, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. İkilinin pozları sosyal medyanın gündemine otururken Burcu Özberk, Twitter’ın gündeminde zirveye yükseldi.


Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk ile Ozan’ı İlhan Şen, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Fox Tv’nin sevilen romantik komedi dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ikilinin pozları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
 
 
İkilinin hayranları fotoğraflara yoğun ilgi gösterirken, Burcu Özberk kısa zamanda Twitter’da zirveye yükseldi. Cesur bir pozla kapakta yer alan ikili sosyal medyanın gündemine düştü.
 
 

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı Burcu ve İlhan'a dakikalar içinde yorum yağdı. Hayranları "Buralar yandı, Fotoğraf alevlendi" gibi yorumlarda bulundu.

 

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