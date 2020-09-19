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Burcu Kara'ya dolandırıcılık şoku! Boş kutu sattılar
Anne ve babasıyla birlikte 12 yıl önce İtalya Napoli'ye tatile giden Burcu Kara, alışveriş yaptığı sırada ilginç bir şekilde dolandırıldı. "Resmen bu tatilde hayatımın şokunu yaşadım" diyerek o günlere giden oyuncu, yaşadıklarını anlattı.
2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a, alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.