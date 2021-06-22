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Burası Türkiye! Ve başladı, fiyatlar 90 ile 180 TL arasında...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı. Öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol özçekim yaptı.
Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı.