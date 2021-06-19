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Burak Sergen'in eski eşi: 'Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım'

Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi. Ünlü oyuncu, "Olması gereken budur" diye açıklama yaptı. Işıl Sergen dava sonrası ilk kez konuştu.

Burak Sergen'in eski eşi: 'Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım' Kanal D’nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen’in, eski eşi Işıl Sergen’in oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.
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