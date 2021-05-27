Burak Sergen'den haber var!

Zorlu geçen sürecin ardından evine giden oyuncu sevenlerine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sergen, 'Hepinize ne kadar teşekkür etsem az... Ailem, nişanlım, oğlum, setteki güzel dostlarım, sevenlerim, menajerim, tanıdığım tanımadığım herkes dualarınızı esirgemediğiniz. Hep güzel enerjiler gönderdiğiniz için size minnet borçluyum... Hep birlikte sağlıklı ve güzel günlere... Eksik olmayın. Ve hep yanımda olan ben uyurken nişanlıma oğluma aileme desteğini esirgemeyen dostlarıma isimleri tek tek yazamadığım için affınıza sığınıyorum Teşekkürlerim minnetim çok fazla... İyi ki varsınız. Dua ve enerjinizi eksik etmeyin.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Evinde otururken fenalaşan Burak Sergen 12 Nisan günü hastane ye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından koronavirüse yakalandığı anlaşılan ünlü oyuncu zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Doktorlar tarafından bir süre entübe edilen Sergen, koronavirüsü atlattı.