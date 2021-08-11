Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gelen telefonla şoke oldu!

İki aydır Bodrum'da eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatilde olan Burak Özçivit, İstanbul'a döndü. Özçivit ailesi uçaktan iner inmaz gelen telefonla şoke oldu. Gümüşlük yangını Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin evine kadar geldi.

Burk Özçivit ile Fahriye Evcen gelen telefonla şoke oldu! Gümüşlük yangını ünlü çiftin Bodrum 'daki villasına dayandı. Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve Karan Özçivit ile Gümüşlük'teki evlerinde yaklaşık iki aydır tatil yapıyordu ancak çift İstanbul 'a dönüş yaptı.

EVLERİNİN OLDUĞU BÖLGEYE GELDİ

Özçivit, uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrendi. Gümüşlük Dereköy'de başlayıp Koyunbaba mevkiine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılsa da rüzgarın etkisiyle oyuncuların da evinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.

Oyuncu çiftin evinin hemen arka kısmındaki yangını kontrol altına alınsa da ara ara dumanların yükseldiği görüldü. Gümüşlük'teki evinin, etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrenen Burak Özçivit, sitesinin bekçisinden sürekli bilgi paylaşmasını istedi.

HERKES SEFERBER OLDU

Yangın Gümüşlük'e inmesin diye de canla başla mücadele edildi. Karadaki ekipler iş makineleri ile yangının yollarını kapatmaya çalışırken, halkta kovalarla ormana su taşıdı. İtfaiye ve iş makinelerinin yanı sıra, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri peşi sıra yangına müdahale etti. Yangın beş saat sonra kontrol altına alınsa da gece saatlerinde soğutma çalışmaları yapılamadığı için tekrardan alevlendi.

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