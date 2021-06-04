Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e özel kutlama!

Rol aldığı dizi ve reklam projeleriyle adından söz ettiren Fahriye Evcen , bugün 35. yaşını kutluyor. Sosyal medya hesabından sevenlerinin doğum günü mesajlarını yayınlayan Evcen için bir paylaşımda eşi Burak Özçivit'ten geldi.

"GÜZEL EŞİM"

Instagram'da 17,8 milyon takipçisi bulunan Özçivit, oğlu Karan ve eşiyle olan aile pozunu paylaşarak "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" notunu yazdı.

FAHRİYE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Fahriye Evcen ise "Her şeyimsiniz" yorumunu yaparak şükür ve kırmızı kalp emojisi koydu. Özçivit'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"HAZİRAN'I BİR BAŞKA SEVERİM"

Instagram'da 11,8 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, dün beyaz bir elbiseli pozlarını paylaşıp doğum gününe gönderme yapmıştı. Oyuncu paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazmıştı.