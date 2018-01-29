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Bulgaristan'da lüks mülk ve araç sahiplerine soruşturma

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 19:32

Bulgaristan'da lüks araç ve mülk sahiplerinin gelir kaynakları araştırılacak.


Bulgaristan Başsavcılığınca ülkede 2015 ve 2016'da her birinin değeri  400 bin avroyu aşan lüks mülk ve araç satın alan 400'e yakın kişi hakkında  soruşturma başlatıldı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnaudova, Sofya'da  düzenlediği basın toplantısında, Devlet Milli Gelirler Ajansı (NAP) ve İçişleri  Bakanlığının verileri toplanarak 50 Meybach, 193 Bentley, 31 Lamborghini, 68  Rolls Royce ve 93 Ferrari marka otomobilin, gelir kaynağı belirsiz 193 kişi  tarafından satın alındığının tespit edildiğini açıkladı.
 
İlgili kişilerin geçmişte vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve başka  suçlar nedeniyle soruşturma geçirdikleri belirtilirken geri kalan mülk ve araç  sahipleriyle ilgili de sürecin devam ettiği kaydedildi.
 
Savcılık soruşturmasının 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
 
Bulgaristan, 2007'de üye olduğu Avrupa Birliği'nde (AB) halen en  yoksul ülke olarak biliniyor. AB içinde örgütlü suç oranının en yüksek olduğu  ülkelerden biri olan Bulgaristan'da dokunulmazlık haklarıyla bağlantılı adalet  sistemi de eleştiriliyor.
 
  
 

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Bulgaristan soruşturma
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