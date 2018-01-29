Bulgaristan'da lüks mülk ve araç sahiplerine soruşturma

Bulgaristan Başsavcılığınca ülkede 2015 ve 2016'da her birinin değeri 400 bin avroyu aşan lüks mülk ve araç satın alan 400'e yakın kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnaudova, Sofya 'da düzenlediği basın toplantısında, Devlet Milli Gelirler Ajansı (NAP) ve İçişleri Bakanlığının verileri toplanarak 50 Meybach, 193 Bentley, 31 Lamborghini, 68 Rolls Royce ve 93 Ferrari marka otomobilin, gelir kaynağı belirsiz 193 kişi tarafından satın alındığının tespit edildiğini açıkladı.

İlgili kişilerin geçmişte vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve başka suçlar nedeniyle soruşturma geçirdikleri belirtilirken geri kalan mülk ve araç sahipleriyle ilgili de sürecin devam ettiği kaydedildi.

Savcılık soruşturmasının 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.