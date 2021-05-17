Bugünkü kabine toplantısı saat kaçta? Kabine kararları kaçta açıklanacak? İşte Kabine toplantısının gündemi!

Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Kademeli normalleşmenin detaylarının İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında esnaf ile ilgili bir dizi desteği devreye alması bekleniyor. Ayrıca, 1 Haziran'da tam normalleşmenin olup olmayacağı da bu toplantıda değerlendirilecek. Peki, Bugünkü kabine toplantısı saat kaçta? Kabine kararları kaçta açıklanacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular bulunuyor? İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Milyonlar bekliyor... Kritik toplantı bugün yapılacak. Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girerken hükümetin bundan sonra hangi adımları atacağı da merak ediliyor. 2 haftalık kademeli normalleşme sürecinin ardından 1 Haziran'da tam normalleşmeye geçilip geçilmeyeceği ile ilgili bugün yapılacak Kabine toplantısı kritik öneme sahip. Ayrıca, bugünkü Kabine toplantısında esnafa bir dizi destekten oluşan müjdenin de verilmesi bekleniyor. Peki, Bugünkü kabine toplantısı saat kaçta? Kabine kararları kaçta açıklanacak? Kabine toplantısının gündeminde hangi konular bulunuyor? İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde yeni bir sayfa açıyor. Salgın önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı geride bırakan Türkiye, 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine resmen başladı. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor. 1 Haziran'dan sonra Türkiye'de hangi önlemlerin alınacağı da merak konusu. 1 Haziran sonrası alınacak önlemler ile atılacak adımlar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Recep Tayyip Erdoğan 'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması gerçeleştirecek ve alınan kararları açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dizi talepte bulunmuştu. Erdoğan'ın ise bu taleplere yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.

Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 1 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya 'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.