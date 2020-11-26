Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 26 Kasım hava tahminlerini açıkladı. Uzmanlar bazı bölgelerde yaşayan vatandaşlara sis, pus ve sağanak uyarısında bulundu.

Artvin, Rize, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Hakkari , Şırnak, Doğu Akdeniz , Güneydoğu Anadolu Van çevreleri yağışlı geçecek. Ayrıca Artvin, Van, Rize yükseklerinde karla karşılık yağmur görülecek.

Öte yandan, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara 'nın güneydoğusu ve Karadeniz ’in iç kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu ve İç yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Kuzey Ege kıyıları, Marmara’nın güneyi ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km hızında kuvvetli rüzgar beklendiği için uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Bazı illerde beklenen tahmini hava sıcaklıklar ise şu şekilde;

İstanbul: Megekent'te ortalama 14°C hava sıcaklığı bekleniyor ve parçalı zamanla az bulutlu bir gün yaşanacak.

Ankara: Başkent'te 10°C hava sıcaklığı bekleniyor ve az bulutlu bir gün yaşanacak.