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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı!

16 Kasım 2020 Pazartesi - 7:49 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 7:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Hava tahminlerini açıkladı. Buna göre uzmanlar, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesinde yaşayanlara pus ve sis uyarısı yaptı.


Ülkemizde sıcaklıklar düşmeye ve yağışlar artmaya devam ediyor. Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre  Sinop ve Mardin çevreleri,  Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak yağışlı geçecek.
 
Van ve Şırnak, Hakkari  yağmurlu ve yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Ayrıca İç Anadolu bölgesi, Marmara, İç Ege ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı düşünülüyor. 
 
RÜZGAR: ORTA KUVVETLİ ESECEK
 
Yer yer şiddetini arttırarak vatandaşa zor anlar yaşatan rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öğrenildi.
 
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
 
BURSA °C, 16°C
 
Parçalı bulutlu
 
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
SİNOP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
RİZE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
HAKKÂRİ °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
 
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 19°C
 
Parçalı bulutlu.
 

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