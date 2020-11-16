Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı!

Ülkemizde sıcaklıklar düşmeye ve yağışlar artmaya devam ediyor. Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre Sinop ve Mardin çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, sağanak yağışlı geçecek.
Van ve Şırnak, Hakkari yağmurlu ve yüksekler karla karışık yağmurlu geçeceği düşünülüyor. Ayrıca İç Anadolu bölgesi, Marmara, İç Ege ve Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı düşünülüyor.
RÜZGAR: ORTA KUVVETLİ ESECEK
Yer yer şiddetini arttırarak vatandaşa zor anlar yaşatan rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öğrenildi.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu.