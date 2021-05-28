Bu uygulamalar bakışlarınızı değiştirebilir!
28 Mayıs 2021 Cuma - 14:49 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 14:49
Değişen trendler sonrası artık kalkık kaşlar ve çekik gözler popüler. Kalkık kaşlar kişilere çekici bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda uygulanan işlemler sayesinde yerçekiminin yüzde meydana getirebileceği sarkma sorunlarının önüne geçiliyor.
Kalkık kaş ve badem şeklinde çekik gözler trend haline gelmiş durumda. 2,5 saat süren işlemlerin ardından bakışlarınızı değiştirebileceğinizi söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için anlatıyor.
Kalkık kaş ve badem göz ile çekici bakışlara sahip olabilirsiniz
Değişen trendler sonrası artık kalkık kaşlar ve çekik gözler popüler. Kalkık kaşlar kişilere çekici bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda uygulanan işlemler sayesinde yerçekiminin yüzde meydana getirebileceği sarkma sorunlarının önüne geçiliyor.
Nedir bir kalkık kaş ve badem göz?
Halk arasında bilenen haliyle bella eyes ya da cay eyes uygulamaları ile kalkık kaşlar ve badem göz görüntüsü elde edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki her yüz şeklinin ideal göz şekli farklıdır. İdeal olarak bilinen göz şekli ise anatomide mevcut olan hafif yukarı doğru olan eliptik çekikliktir.
Bella Eyes görünümümde ise kaş askılanarak yukarı taşınıyor ve gözler olduğundan daha çekik bir görüntü kazanıyor. Bu işlem; göz kenarlarında aşağıya düşme, kaz ayaklarının belirginleşmesi, göz kapağı düşünme başlayan kişilerde tercih ediliyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtulurken istediği dinamik ve genç görünüme sahip olabiliyor. Aynı zamanda bu Bella Eyes işlemi yüz ve boyun bölgesine lifting etkisi de gösterir.
Bella Eyes bir ameliyattır. Mutlaka alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Endoskopik Kantopeksi denilen dışarıdan kesi olmadan gözün yukarı çekildiği ameliyattır. Ayn zamanda endoskopik kas kaldırma ile kaslar da yukarı kaldırılır ve tüm üst bölge şekillendirilir. Hiç bir iz kalmaması ve kesinin tamamen saclı deride kalması en avantajlı kısmıdır. Bir gece hastanede yatılan bu operasyonda ortalama 7 günde normal hayata dönülür. Operasyon sonrasında ise kesiler mutlaka steril stripler ile kapatılmalıdır. Hastadan işlem bölgesine 3 gün su değdirmemesi ve 10 gün kadar yüz üstü yatmaması önerilir. Yaşanabilecek şişlik ve ödem sorunlarını hafifletmek için buz uygulaması yapılabilir.Bella eyes yaptırmaya karar verdiğinizde mutlaka alanında uzmanı bir hekim ile görüşülmesi gerekir. Yapılacak işlem bütün yüzü etkileyeceği için sadece gözler değil yüzün tümü değerlendirmeye alınmalıdır. Uzman hekim sizin yüz hatlarınıza uygun şekilde işlemi uygulayacaktır.