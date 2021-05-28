Bu uygulamalar bakışlarınızı değiştirebilir!

Kalkık kaş ve badem şeklinde çekik gözler trend haline gelmiş durumda. 2,5 saat süren işlemlerin ardından bakışlarınızı değiştirebileceğinizi söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için anlatıyor.

Kalkık kaş ve badem göz ile çekici bakışlara sahip olabilirsiniz

Değişen trendler sonrası artık kalkık kaşlar ve çekik gözler popüler. Kalkık kaşlar kişilere çekici bir görünüm sağlıyor. Aynı zamanda uygulanan işlemler sayesinde yerçekiminin yüzde meydana getirebileceği sarkma sorunlarının önüne geçiliyor.

Nedir bir kalkık kaş ve badem göz?

Halk arasında bilenen haliyle bella eyes ya da cay eyes uygulamaları ile kalkık kaşlar ve badem göz görüntüsü elde edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki her yüz şeklinin ideal göz şekli farklıdır. İdeal olarak bilinen göz şekli ise anatomide mevcut olan hafif yukarı doğru olan eliptik çekikliktir.

Bella Eyes görünümümde ise kaş askılanarak yukarı taşınıyor ve gözler olduğundan daha çekik bir görüntü kazanıyor. Bu işlem; göz kenarlarında aşağıya düşme, kaz ayaklarının belirginleşmesi, göz kapağı düşünme başlayan kişilerde tercih ediliyor. Yapılacak olan uygulama sayesinde kişi bu sorunlardan kurtulurken istediği dinamik ve genç görünüme sahip olabiliyor. Aynı zamanda bu Bella Eyes işlemi yüz ve boyun bölgesine lifting etkisi de gösterir.