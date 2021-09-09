Bu ilk yardım kurallarına dikkat

Öksürük, nefes darlığı, hırlama gibi belirtilerle görülen astım atakları hakkında bilgiler veren İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, astım ataklarına karşı en koruyucu önlemin hastaların ilaçlarını her koşulda yanlarında bulundurmaları olduğunu vurguladı. Karagöl, astım atakları ve yapılacak ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi.

Astımın çevremizde bulunan alerjen ve çevresel faktörlerle akciğerlerin hava yollarında oluşan hasar sonucu aşırı bir hassasiyet ve bu hassasiyetle tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, hırlama gibi belirtilerle görülen önemli bir hastalık olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilen bu hastalıkta, hava kalitesi düşük şehirlerde yaşayanlar, sigara içenler veya sigara duman ına maruz kalanlar, alerjisi olanlar ve ailesinde astım hastası veya alerjik bireyler bulunan kişiler risk altında bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Astım ataklarına karşı en koruyucu önlemin hastaların ilaçlarını her koşulda yanlarında bulundurmaları olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Özlem Karagöl, astım atakları ve yapılacak ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ TETİKLEYİCİLER: KİRLİ HAVA, KİMYASALLAR, İŞLENMİŞ GIDALAR VE DEPRESYON

Astımın tetikleyicileri faktörlerini, polenler, evcil hayvanlar, toz akarları, egzersiz, duman, aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava koşulları, hava kirliliği, kimyasal kokular veya dumanlar, obezite, stres ve duygudurum bozuklukları (depresyon gibi), kimi viral hastalıklar, ilaçlar ve işlenmiş yiyecek ve içeceklerde sülfitler ve koruyucu maddeler olarak sıralayan Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Astım atağında hava yolu tıkanıklığını mümkün olan en kısa sürede düzeltip solunum fonksiyonlarını normale döndürmek gerekir. Oksijen yetersizliğini düzeltmek, hasta eğitimi, uygun ve yeterli önleyici tedavi ile daha sonra oluşabilecek atakları önlemek, atakta hastanın nasıl davranması, hangi ilaçları kullanması, ne zaman hastaneye başvurması gerektiği konusunda hastayı aydınlatmak önem arz eder” açıklamasını yaptı.

ASTIM ATAKLARINA İLK MÜDAHALEDE NELER YAPILMALI?