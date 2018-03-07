Bu gece başlıyor! İntikal tamamlandı

Afrin Harekatı'ndan (Zeytin Dalı Harekatı) bugün 47. gün. Şu ana kadar harekatta 2878 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor.
CİNDERES OPERASYONU BU GECE BAŞLIYOR
TSK ve ÖSO'nun Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika gelişmesi... Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, bu gece Cinderes operasyonu başlıyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.
2940 TERÖRİST ETKİSİZ, 154 BÖLGE TEMİZLENDİ
Afrin'de şu ana kadar 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.