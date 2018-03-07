Bu gece başlıyor! İntikal tamamlandı

Afrin Harekatı'nda 47. güne girildi. Harekat Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre kuşatma altına alınan Cinderes'teki terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor. Sahadan gelen en önemli haber ise bu gece Cinderes operasyonu başlıyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak

