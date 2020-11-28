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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 15:20

İçişleri Bakanlığı Yeni Koronavirüs Tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü de devam ediyor. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte Cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri!


Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle salgının yayılımını azaltmak ve kontrol altında tutmak amacıyla hafta sonrası belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı Yeni Koronavirüs Tedbirleri konulu genelgesinde yasaklar ve kısıtlamalar detayları ile açıklandı. Geçen hafta uygulanmaya başlanan yasaklar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Peki,  Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri!
 
 
BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
 
Türkiye genelinde yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. 
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a  kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar  uygulanacak.
 
Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu  genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna  kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa  çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde  tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:
 
"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve  satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve  kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu  hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler   (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri,  yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD  birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek  birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik  olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya  tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri), yurt içi ve dışı  taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan  firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini  artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,  hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve  imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım  matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim  merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler  arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre  için bir olmak üzere  belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında  açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle  belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."
 
KİMLER YASAKTAN MUAF OLACAK? 
 
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve  kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin  sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı  merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında  faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.
 
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını  belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir  refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din  görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının  cenazelerine katılacaklar kısıtlamalardan muaf olacak.
 
 

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