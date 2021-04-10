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Brezilya'da 1 günde 3 bin 600'den fazla kişi öldü

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 0:32

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 693 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü  sayısı 345 bin 25'e yükselirken, son 24 saatte 93 bin 317 yeni vakanın tespit  edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 373 bin 174'e çıktı.
 
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 791 bin 885 olarak açıklandı.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
 
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de  ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in  yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
 
  
 

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Brezilya koronavirüs Kovid-19
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