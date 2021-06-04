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Bradley Cooper'dan Irina Shayk'a hayran bakışlar

04 Haziran 2021 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 11:39

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk (35) ile ABD'li oyuncu Bradley Cooper (46), ayrılsa da kızları Lea (4) için sık sık bir araya geliyor.


Bradley Cooper'ın, New York'ta gerçekleşen son buluşmalarında eski aşkı Irina Shayk'a hayran bakışları paparazzilerin dikkatinden kaçmadı.
Ayrılık sonrası Cooper'ın adı kimseyle anılmadı. Son dönemde Kardashian'la boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West ile flört ettiği iddia edilen Shayk ise en son milyarder Vito Schnabel (34) ile birlikteydi.

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Bradley Cooper Irina Shayk hayran bakışlar
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