Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Yeni gelişme!

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu söylendi. Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.

