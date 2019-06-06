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Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Yeni gelişme!

İHA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 7:21 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 8:26

Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu söylendi. Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.


Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen iddiaya göre botla açılarak bir arkadaşıyla Bozcaada'ya gitti.
 
Göçen ve arkadaşı  21.00 sularında Bozcaada'dan dönüş yolu için harekete geçti. Bozcaada’dan hareket ettikten sonra bir daha haber alınamayınca sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verildi.
 
 
Kayıp ihbarını alan sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçti.
 
HER İKİSİ DE SAĞ BULUNDU
 
Çanakkalenin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.
 
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Göçen ve Çağatay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkaleye getirilmek üzere yola çıkarıldı.

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