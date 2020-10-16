Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizindeki turizm cenneti Bozcaada, Seyahat Dergisi Condé Nast Travelerın (CNT) düzenlediği ankette, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi. İlk 10 ada arasında Türkiye'den sadece Bozcaada yer aldı. Bozcaada daha önce de, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tatilcilere tavsiye edilmişti.

Turkuaz renginde, ince kumuyla Bozcaada 'nın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı, geçen yıl The Guardian Gazetesinin seyahat yazarları tarafından Avrupa 'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterilmişti. Ada, önceki yıllarda ise, New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından tatilcilere tavsiye edilmişti. Bozcaada şimdi de, Seyahat Dergisi Condé Nast Travelerın düzenlediği ankette, Avrupanın en güzel 10 adasından biri seçildi.

"2020 Readers' Choice Awards" anketinin sonuçlarına göre listeye en çok Yunan adalar ı girdi. Türkiyeden ise, sadece Bozcaada ilk 10da yer aldı. Listenin 9uncu sırasında yer bulan Bozcaada, doğal güzelliklerinin yanı sıra, bakir koyları, plajları, üzümü ve şarabı ile son yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bozcaada, uzun yıllardır Dünya ve Avrupa sıralamalarında en iyi adalar arasında gösteriliyor.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, Tabi ki bu bizim için gurur verici. Bozcaada zaten tarihi, kültürel mirası ve bakirliği ile bunu hak ediyor. Bozcaada olarak, Türkiyede sayılı turizm destinasyonları arasında yer aldığımız gibi dünyada da yer alıyor olmamız bizim için gurur verici dedi.

Bozcaadalı işletmeci Kamuran Kahraman ise, Adalı olmaktan ve her sene önemli seyahat dergileri ve yazarları tarafından en iyiler arasında gösterilmekten gurur duyuyoruz. Adamızın iyi şekilde korunan doğasının, havasının ve suyunun bunda çok büyük faktörü olduğunu düşünüyorum. Avrupanın en iyi ilk 10 adası arasında yer almak gurur verici, ne denilebilir ki diye konuştu.

İşletmeci Uğur Mutay da Bozcaada ilk 10da olmayı bence hak ediyor. Denizi, doğal güzellikleri ve sokaklarıyla adanın bunu hak ettiğini düşünüyorum dedi.