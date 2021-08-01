Boşanmak istedi, kabusu yaşattı!

Bir fabrikada muhasebeci olarak çalışan Sevil Kırmacı, inşaat işleri yapan ve ikinci el eşya satan İ.K. 3 ay evli kaldığı sırada sorunlar yaşamaya başlayınca boşanma davası açtı. 26 Temmuz günü Sevil Kırmacı’nın iş yerinin önüne gelen İ.K., eşinin bulunduğu iş yerine ait araca tüfekle 2 el ateş açtı. Aracın arkasına ve ön camına saçmalar isabet ederken, Sevil Kırmacı saldırıdan yara almadan kurtuldu. İ.K.’ye ise olayının ardından ev hapsi cezası verildi.

‘BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR’

Eşiyle 3 aylık evliyken geçimsizlik yaşayınca boşanma davası açtığını söyleyen Sevil Kırmacı, “İ.K. kendisine ait olmayan bir araçla bizim aracımızın önüne kırıp elindeki silahla ateş açtı. Orada bulunan jandarmaya sığındım. Tekrar barışmak istiyor ve o gün olay yerinden kaçtı. Kıl payı kurtuldum. Kendisi savcılıkta, 'Korkutmak amaçlı yaptım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm' demiş. Bu bire bir öldürmeye teşebbüstür. 15 gün önce de kardeşime 8 el ateş açtırdı ve azmettirici olarak yeğenine yaptırdı. İkisi de yakalandı ve denetimli serbestlikten serbest kaldılar. Benim 8 şikayetim var. Kanuni yollara başvurdum hepsinde çıktı. Yapabileceğim bir şey kalmadı. Evden çıkıyorum ve tedirgin oluyorum. İş yerinin karşısında ateş açılıyor. Onlardan biri mi geldi diye korkuyorum. Beni öldürecek bu şahıs sonra kaç yıl yiyecekse içeriye girecek” dedi.

‘BENİ KITIR KITIR KESECEĞİNİ SÖYLEDİ’

Tartışmalar yaşandığı sırada 2 aylık hamile olduğunu ve düşük yaptığını ifade eden Sevil Kırmacı, “Kendisi beni evden kovdu ve tehdit etti. Eve gidersem beni kıtır kıtır keseceğini söyledi. Ben de ailemin evine döndüm. Hakaret ve tehditler devam etti. Çocuk da benim de önemli olmadığını bir tek kendisinin önemli olduğunu söyledi. Yaşadığım bu olaylardan dolayı hem psikolojim bozuk hem de hayati tehlikem var” diye konuştu.

‘BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİM DUYULACAK’

Ölüm korkusuyla yaşadığını belirten Kırmacı, şöyle konuştu:

"Çevremdeki insanları da tehdit edip silahlı saldırıda bulunduğu için onlar için de endişem var. İllaki ben öldükten sonra ya da çevremdeki insanlara bir şey olduktan sonra mı sesim duyulacak. Ben bunu istemiyorum. Korkuyorum ama dik duruyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bu süreçte bu kişiye yardım eden ve dosyalarında adı geçen herkes hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Böyle bir silahlı saldırı olduğu için benimle insanlar gezmeye dolaşmaya endişe duyuyorlar. Benden uzaklaşıyorlar. Benim illa bu olayda yaralanmam ya da ölmem mi gerekiyor ?"