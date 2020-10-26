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Boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

DHA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 1:39 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 1:39

Bağcılar'da boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Olay, İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün  öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
 

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Bağcılar arsa tabanca
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