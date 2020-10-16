Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, 1961 yılında Londrada kurulan ve Borsa İstanbulun da üyesi olduğu Dünya Borsalar Federasyonunun (World Federation of Exchanges WFE) 2019 raporuna göre büyük bir başarıya imza attı. Raporda Borsa İstanbulun, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 2012de işlem görmeye başlayan ve 39 adet likit pay üzerine çıkarılan Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu kaydedildi" denildi.
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Borsa İstanbul'a "Dünyanın En Hızlı Büyüyen Borsası" unvanı
DHA | 16 Ekim 2020 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:55