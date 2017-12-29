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Borsa İstanbul 115 bin 100 puan ile rekor kırdı

29 Aralık 2017 Cuma - 10:35 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 10:35

Güne yüzde 0,20 yükselişle 114.708,39 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115 bin 100 puana yükselerek yeni bir rekora imza attı.


Açılışta BIST 100 endeksi 227,94 puan artarken, bankacılık endeksi  yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 0,68  ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek  gerileyen ise yüzde 0,29 ile gıda içecek oldu.

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen  başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37  puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer  kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme  ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin  yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da  enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500  seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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