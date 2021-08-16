Böbrek hastaları maaş alabilir mi? Diyaliz hastaları emekli olabilir mi? İşte emeklilik şartları

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayanlar erken emeklilikten faydalanabiliyor. Malulen emeklilik de denilen bu uygulamadan belirli hastalıkları olanlar faydalanabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatında kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlenmiştir. Böbrek hastası olup, diyalize girenler de emekli olup olmayacaklarını araştırıyor. Peki, Böbrek hastaları maaş alabilir mi? Böbrek hastaları nasıl emekli olabilir? Diyaliz hastaları emekli olabilir mi? İşte emeklilik şartları!

Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşayan ve bunu raporlayan bazı hastalara erken emeklilikten faydalanabiliyor. Malulen emeklilik de denilen bu uygulamadan SGK tarafından belirlenen hastalıklara sahip olanlar ve bu durumu raporlayanlar yararlanabiliyor. Pek çok kişi de böbrek hastalarının erken emeklilikten faydalanıp faydalanamayacağı sorusunu merak ediyor. Peki, Böbrek hastaları maaş alabilir mi? Böbrek hastaları nasıl emekli olabilir? Diyaliz hastaları emekli olabilir mi? İşte emeklilik şartları!

YÜZDE 60 KAYIP ŞARTI VAR!

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir.

Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK’ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidir. Sevkin SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1.800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz.

DİYALİZ HASTALARI EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu konu ile ilgili okuyucusundan gelen soruya şu yanıtı verdi:

SORU: Diyaliz hastasıyım. Haftanın 3 günü diyalize giriyorum. Ayrıca bypass ameliyatı oldum. SSK başlangıç tarihim 2004 olup 3862 gün prim ödemem var. Diyaliz için yüzde 90 rapor aldım. Çalışamıyorum. Nasıl emekli olurum? Soner AVŞAR

CEVAP: İlk defa sigortalı olduğunuz tarihte malul derecesinde işgücü kaybınız yoksa malul haklarından yararlanır ve aranan şartları sağlayarak emekli olabilirsiniz. Malulen emekli olmak için; 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ve yüzde 60 işgücü kaybı şartlarına tabisiniz.

Aranan şartları sağladığınızdan, emeklilik talebiniz üzerine raporunuz ve tıbbi eklerini inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurulu Sağlık Kurulu, malul olduğunuza karar verirse malulen emekli olabilirsiniz. Ancak ilk defa sigortalı olduğunuz tarihte malul derecesinde işgücü kaybınız varsa, bu kez 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarına tabi olarak istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.