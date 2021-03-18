BMW 2021’de tamamen elektrikli 5 model satışa sunacak!

BMW Group, en büyük pazarı Çin’de 778,412 adet satışla yüzde 7,4 büyüme kaydederken, global pazarda elektrikli otomobil teslimatları yaklaşık yüzde 32 artışla 192.662 adede yükseldi.Yılın ikinci yarısında gösterilen performansın, BMW Group'un her türlü zorluğa rağmen ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını söyleyen BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse; “ 2021'e yeniden canlanmış ve güçlü esen rüzgarı arkamıza alarak başlıyoruz. Dünyanın önde gelen premium otomobil üreticisi olarak başarımızın devamını sağlayacak mobilite dönüşümü için net bir yol haritası izliyoruz" dedi.

Tam Elektrikli 5 Model



BMW Group’un elektrikli mobilite alanındaki yatırımları dünya çapında satılan 192.662 elektrikli BMW ve MINI marka otomobille meyvelerini vermeye başlarken, markanın 2020 yılındaki en önemli büyüme faktörlerinden biri oldu. Önceki yıla göre yüzde 31,8 artan elektrikli otomobil satışlarında, tamamen elektrikli versiyonlar yüzde 13, Plug-In Hybrid motorlu versiyonlar ise yüzde 40 satış artışı gerçekleştirdi. Avrupa'da elektrikli otomobillerin oluşturduğu toplam teslimatların oranı ise yüzde 15 arttı. 2020 sonbaharında Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından Yeni BMW iX3, Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkıyor. BMW i3, Yeni MINI Cooper SE ve yakında yollara çıkacak olan BMW i4 ve BMW iX ile birlikte, yıl sonuna kadar toplam beş elektrikli model sunulacak.

Elektrifikasyonun hızlı gelişimi göz önüne alındığında, bugün kullanılan motor çeşitlerinin yüzde 50'sine kadarının 2025 yılına kadar ortadan kalkmasını öngören BMW Group, ayrıca model portföyünün karmaşıklığını azaltmak, satın alma ve üretim verimliliğini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor.