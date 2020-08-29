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BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:49 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 16:49

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, ihracat yaptığı ülkelere Somali'yi de ekledi.


Somali Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacı Türkiye'den  karşılandı. BMC, Somali güvenlik güçlerinin teknolojik donanımlarının  artırılmasına yönelik hibe projesi kapsamında son dönemdeki ihracat başarısını  yeni bir ülkeyle sürdürmüş oldu.
 
Alınan bilgiye göre, araçların temin süreci Türk savunma sanayisindeki  zırhlı kara aracı üreticileriyle gerçekleştirildi. Somali Savunma Bakanlığı ile  yürütülen süreç sonunda BMC'nin Kirpi I aracı tercih edildi. BMC, 12 adet Kirpi I  aracının temininden elde edilen geliri ihracat hanesine kaydedecek.
 
Ana görevi personel taşıyıcı olan Kirpi Mayına Karşı Korumalı Araç,  baz aracın üzerine pek çok görev ekipmanı alabiliyor ve farklı varyasyonlarda  üretilip, ambulans, komuta kontrol ve benzeri değişik rollere sahip olabiliyor.
 
Kirpi gayri nizami harp şartlarında gösterdiği başarıyla birçok olayda  güvenlik güçlerinin hayatını korudu. Türk askerinin ayak bastığı her noktada  kullanılan Kirpi, Türkiye’nin yanı sıra Tunus, Türkmenistan ve Katar gibi dost ve  müttefik ülkelerde de güvenle kullanılıyor.
 
Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde olan Kirpi, gerek yurt içinde  gerekse yurt dışında maruz kaldığı saldırı, çatışma ve operasyonlarda askeri  birlikleri güvenle taşıyarak kendini ispatladı. Kirpi, ülke savunması yanında  yapılan ihracatlarla ekonomiye katkı sağlıyor. Kirpi’nin yeni versiyonu Kirpi II  de başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin farklı ihtiyaçlarına  çözüm sunuyor.
 
BMC, bu yıl Tunus İçişleri Bakanlığının "Uluslararası Zırhlı Araç  İhalesi"ni kazanarak 9 adet 4x4 Orta Sınıf Çok Amaçlı Zırhlı Araç (MPAV)  üretilmesine yönelik sözleşme imzalamıştı.
 
Şirket, bu yıl ayrıca Taktik Tekerlekli Araçlar Ailesi'nin en büyük  ferdi 8x8 tank taşıyıcıyı ilk kez ihraç etti. Kuzey Makedonya'ya yapılan  ihracatla BMC Tank Taşıyıcı, NATO üyesi bir Avrupa ülkesi envanterine girme  başarısı gösterdi.
 

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