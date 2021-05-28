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BM'den Belarus'a soruşturma! Yolcu uçağı inişe zorlanmıştı

28 Mayıs 2021 Cuma - 1:56 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 1:56

Birleşmiş Milletler'e bağlı havacılık örgütü Belarus hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.


Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Litvanya'ya giden yolcu uçağının inişe zorlanması olayıyla ilgili Belarus hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
 
Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı Pazar günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidiyordu.
 
Belarus Litvanya'ya giden uçağın yolunu, hava sahası üzerindeyken bir savaş uçağıyla kesti. "Bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorladı.
 
Uçakta bulunan muhalif gazeteci, Nexta grubunun eski editörü 26 yaşındaki Roman Protasevich gözaltına alındı. (Milliyet)

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Birleşmiş Milletler Belarus soruşturma
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