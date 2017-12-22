Son dakika... Bitcoin'in resmen çakıldı

Geleceğin para piyasası olarak ilan edilen kripto para piyasasında, Bitcoin bir kez daha 15 bin seviyesinin altına düştü. Bitcoin'in yanısıra bir çok para birimi güne düşüş ile başladı.

Bir hafa kadar önce 20 bin seviyesine kadar yükselen Bitcoin güne yine düşüş ile başladı ve 14 bin seviyesine indi. Bitcoin bir gün öncesine göre yüzde 11,79 düşüş yaşarken haftalık bazda yüzde 12,78 düşüş yaşadı.

Bir çok ülkenin kripto para birimleri ile ilgili yasal düzenlemeyi tartışmayı başlamasının ardından kripto para birimlerine karşı başlayan güvensizlik piyasayı da etkiledi. Bitcoin'in yanısıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.

İlerleyen saatlerde Bitcoin'in düşüşü devame etti ve 14 bin seviyesine geldi.