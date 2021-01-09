Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor?

Dijital para birimi Bitcoin 'in son haftalarda çok hızlı değer kazanması ekonomi çevrelerinde ilgi uyandırıyor.

“Blockchain” (blok zincir) teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, 2009'dan beri kripto para piyasalarında işlem görüyor.

2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından piyasaya sürülen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

2020'nin Mart ayında 4 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, yeni yılın ilk günlerindeyse 40 bin dolar sınırını aşmış bulunuyor.

Kullanım alanları artmış olsa da Bitcoin henüz tüm finansal otoriteler tarafından onay almış değil.

Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin önümüzdeki günlerde de gündemin en önemli maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

AA, Bitcoin hakkında merak edilenleri cevaplandırdığı çalışmasında Bitcoin'in geleceğini de masaya yatırdı.

Çalışmada konunun uzmanları Bitcoin'i son gelişmelerin ışığında ele alıyor.