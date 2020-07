Bir öğün yenen ağır yemek bile kalbi zorlamaya yetiyor

Doç. Dr. Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramlarında kırmızı et tüketiminin önemli ölçüde arttığını, bilinen kalp hastalığı olan bireylerin ise diyet lerinde kırmızı et tüketimini azaltmalarının şiddetle önerildiğini aktardı.

Kırmızı etin, yağ, protein, B12, demir, Koenzim Q-10 ve karnitin gibi önemli yapı taşlarını içerdiğini, bu nedenle sağlık lı ve dengeli beslenmenin önemli unsurlarından biri olduğunu aktaran Zehir, "Kırmızı et sağlıklı da olsa porsiyon miktarına, pişirme şekline dikkat etmek sağlığımız için oldukça önemlidir. Fazla et tüketimi tansiyonu, ürik asiti ve kolesterol artışını tetikler. Normal diyette haftada en fazla 2 gün kırmızı et tüketimi önerilmektedir. Ayrıca etlerin yağsız olması ve görünür et yağlarının tüketilmemesi kalp sağlığı için alınabilecek önlemlerdendir." diye konuştu.