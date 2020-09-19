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Binali Yıldırım'dan corona testi açıklaması!

19 Eylül 2020 Cumartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 15:17

Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım son corona testinin negatif çıktığını açıkladı.


Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu.
 
YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
 
Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.
 

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