Bilime hizmet eden hayvanlara özel bakım

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi bünyesinde bilime hizmet etmesi amacıyla Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezinde büyütülen fare, sıçan ve tavşanlar büyük bir hassasiyetle yetiştiriliyor.

Şanlıurfa'da bulunan Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bilime hizmet etmesi için büyütülen fare, sıçan ve tavşanlar, yeminden suyuna, klimalı ortamından sağlık testlerine kadar büyük bir özenle yetiştiriliyor.

Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, başta tıp olmak üzere diş hekimliği, veteriner hekimlik ve biyoloji gibi birçok alandaki yenilik, laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan inceleme ve operasyonlarla ortaya çıkıyor.

Bu tür bilimsel çalışmalarda kullanılan 200 fare, 128 sıçan (rat) ile 28 tavşan, bu merkezde bilime hizmet ediyor.

Merkezde ayrı ayrı bölmelerde özenle büyütülen hayvanlar, kentte sıcaklığın 40 dereceyi aşmasına rağmen barınaklarında gece gündüz çalışan klimalarla 24 derecelik havayı teneffüs ediyor.

Farelere efor testi

Yem ve suları her gün değiştirilen hayvanların bakımı ve sağlığıyla da görevli veteriner hekimler yakından ilgileniyor.

Bilime hizmet eden hayvanların, tırnağından tüyüne kadar her türlü bakımı ve kontrolü özenle takip ediliyor. Hayvanlara ilişkin doğum tarihlerinden kilo değişimlerine kadar her türlü bilgi, merkezde veri olarak tutuluyor.

Bazı fareler ise kullanıldıkları deneylere göre sağlık durumlarının daha iyi analiz edilebilmesi için de günlük efor testine tabi tutuluyor. İnsanlardaki gibi vücut röntgeni çekilen farelerin kan ve doku analizi yapılarak test doğrultusunda ihtiyaç duydukları besin ve gıda takviyeleri de yapılıyor.

"İhtiyaçları titizlikle karşılanıyor"

Merkezin müdür yardımcılarından Dr. Ünal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin, yaklaşık 3 yıldır hizmet verdiğini söyledi.