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Bilim Kurulu Üyesinden bayram namazı uyarısı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:44 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 11:44

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazı ile ilgili uyarılarda bulundu.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim  Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, bayram namazının önemli ve en  fazla kitlesel katılımın olduğu dini vecibelerden biri olduğunu belirtti.
 
Toplumun bir arada bulunduğu ortamlarda virüsün yayılma oranının  artığını vurgulayan Metintaş, bundan dolayı önlemlerin artırılması gerektiğini  aktardı.
 
Bayram namazı için camilere gideceklerin evlerinden maskesiz çıkmaması  uyarısında bulunan Metintaş, şöyle devam etti:
"Namaz için abdestinizi evde alın. Namaza herkes kendi seccadesi ile  gitsin. Maske mutlaka takılı olsun. Eldiven kullanımına gerek yok. Bayram namazı  öncesi din görevlisi tarafından cemaate namaz sırasında uyulması gereken  tedbirler kısa ve anlaşılır bir üslupla anlatılmalı, namaza duran kişiler  arasında yanlamasına 1 metre, arka arkaya secde boyu dışında en az 1 metre mesafe  olmalıdır. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış ortamda din görevlisi  tarafından namaz süresi olabildiği kadar kısa tutulmalı. Bu sayede gerçekleşecek  olan bayram namazında riski en az seviyeye indirmiş oluruz."
 
Prof. Dr. Metintaş, virüsün bulaşma hızının düşmediğini, önlem  alınmaması durumunda özellikle yaşlılar için risk oluşturacağını bildirdi.
 
Bayram namazı sonrası tedbirlerine değinen Metintaş, şunları kaydetti:
"Namaz bitiminde çıkış noktalarında yığılmayı önlemek için en arka  sıradan başlanarak tek tek çıkılmalıdır. Namaz sonrası eve gidildiğinde seccade  açık havada en az 12 saat tutulmalı, eller ve yüz sabunla en az 20 saniye  yıkanmalı, burun ve ağız içi de sabunlu su ile yıkanmalıdır."
 
Yaşı 65 ve üzeri olanlar  ile kronik hastalığı bulunanların bayram  namazına gitmemesi gerektiğini belirten Metintaş, "Eğer Kovid-19'u kontrol altına  alabilirsek, ikinci dalgadan korunabileceğiz ve bu sayede kış aylarını daha rahat  geçirebileceğiz. Bu bayramın favori ikramı yüzde 70 alkol içeren kolonyalardır.  Elbette yaşlılarımızı çok özledik ama biraz daha sabır. El öpme, tokalaşma,  sarılma gibi ritüelleri bu bayramda bırakmamız gerekecek." diye konuştu.
 

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Bilim Kurulu Üyesi bayram namaz
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