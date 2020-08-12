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Flaş corona virüs aşısı açıklaması! İlk olarak Türkiye'ye gelecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk corona virüs aşısının ülkesinde tescil edildiğini açıkladı. Hatta Putin, iki kızından birinin aşıyı denediğini de duyurdu. Rusya’nın açıklamasının ardından Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.
Corona virüsle mücadelede ‘İlk aşıyı kim bulacak’ yarışında Rusya, kendini lider ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, dünyada COVID-19’a karşı ilk aşıyı geliştiren ve resmen tescil eden ülke oldu.