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Bilim Kurulu bugün toplanıyor

13 Ekim 2021 Çarşamba - 9:05 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 9:05

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda yerli aşı ile birlikte aşılama çalışmaları, salgının seyri gibi konuların ele alınması bekleniyor.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı." dedi.
 
Bakan Koca, "Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

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