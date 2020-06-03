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Bilim Kurulu bugün 17:00’de toplanıyor!

03 Haziran 2020 Çarşamba - 8:39 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 8:39

Corona virüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.


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